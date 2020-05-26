2020-05-25T16:58:58+03:00
Общество

Количество заболевших коронавирусом в Орловской области на 26 мая составило 1867 человек

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Орле и области на 26 мая 2020 года
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВАФото: Ольга СУПОНЕВАФото: Архив "КП"
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В Орловской области, по последним данным, коронавирусной инфекцией заболели 1867 человек. Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Орле и области на 26 мая 2020 года.

К сожалению, динамика заболевания пока что на спад не идет. Накануне подтвердилось еще 59 случаев заражения, Орловщина приближается к порогу в две тысячи зараженных. Впрочем регион в этом не одинок: у соседей более 2 и даже 3 тысяч зараженных. Но идет вверх и график выздоровлений, каждый день орловцев выписывают: люди возвращаются к обычной жизни. Победить COVID-19 смогли 845 человек.

Практически у трети заболевших заболевание протекает без симптомов или в легкой форме. Выросло число диагностирования внебольничных пневмоний среди зараженных коронавирусом.

По числу зараженных на первом месте Орел (более 750 человек), на втором город Мценск и Мценский район (более 270), на третьем Орловский район (более 160).

За последние сутки из общего числа инфицированных часть людей заразилась на работе, часть в семье, но есть и неустановленные случаи заражения.

Информация обновляется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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