«Карточным домиком» в Орле снесут до 30 мая

23 Май 2020 2020-05-23T09:58:47+03:00

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Вчера, 22 мая, во время ежедневного прямого эфира в соцсетях орловский губернатор Андрей Клычков рассказал о предстоящем сносе аварийного дома на набережной Дубровинского, названного в народе «карточным домиком».

Еще в начале марта в гордаминистрации была озвучена дата демонтажа – до 1 мая. Как сообщал Евгений Гришин, курирующий в администрации вопросы городского хозяйства, после его сноса, был запланирован демонтаж еще шести аварийных домов по Широкохолодной улице. Однако процесс задержался.

- До 30 мая контракт по сносу. Решали вчера вопросы с газовиками о том, чтобы не отключить на долгое время соседние дома, - пояснил Андрей Клычков.

Напомним, дом под номером 68 по набережной Дубровинского частично обрушился в августе 2017-го. Тогда, к счастью, вовремя эвакуировали его жителей и никто не пострадал. Снос строения, зияющего в самом центре города, затянулся из-за судов. Не все собственники квартир согласились на предложенную компенсацию. Однако к сегодняшнему дню компромисс найден.

"КП" следит за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU