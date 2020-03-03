Чиновники обещали снести "карточный дом" в Орле до 1 мая
Сегодня на рабочей планерке в администрации Орла была озвучена дата, к которой планируется снести "карточный дом" - дом №68 по наб. Дубровинского. К 1 мая разваливающееся строение должны демонтировать.
О сносе рассказал Евгений Гришин, курирующий в администрации вопросы городского хозяйства. По его словам в ближайшие месяцы многострадальный дом будет снесен, а затем запланирован снос аварийных домов домов по Широкохолодной улице. Всего их шесть.
Дом под номером 68 по наб. Дубровинского частично обрушился в августе 2017-го. Тогда, к счастью, вовремя эвакуировали его жителей и никто не пострадал. Снос строения, зияющего в самом центре города, затянулся из-за судов. Не все собственники квартир согласились на предложенную компенсацию. Однако к сегодняшнему дню компромисс найден.
"КП" следит за ситуацией.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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