2020-05-22T11:01:40+03:00
Политика

У Орловского фонда капремонта новый руководитель

С приставкой и.о. его возглавил депутат из Липецка Сергей Коваль
Ольга СУПОНЕВА
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Фото с сайта Липецкого горсоветаФото с сайта Липецкого горсовета
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У Фонда капремонта Орловской области новый руководитель. С приставкой "исполняющий обязанности" его возглавил депутат из Липецкой области Сергей Коваль.

На официальном сайте фонда уже появилась информация о новом его главе. Ранее Сергей Коваль был Липецкого филиала ПАО "МРСК Центра" и до сих пор он остается депутатом Липецкого горсовета.

На сайте фонда Сергей Коваль значится с приставкой и.о.

На сайте фонда Сергей Коваль значится с приставкой и.о.

Официально нового руководителя пока что не представили.

Напомним, не так давно заместителем Председателя Правительства Орловской области по развитию инфраструктуры стал глава Липецкого городского совета Игорь Тиньков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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