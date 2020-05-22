У Орловского фонда капремонта новый руководитель
У Фонда капремонта Орловской области новый руководитель. С приставкой "исполняющий обязанности" его возглавил депутат из Липецкой области Сергей Коваль.
На официальном сайте фонда уже появилась информация о новом его главе. Ранее Сергей Коваль был Липецкого филиала ПАО "МРСК Центра" и до сих пор он остается депутатом Липецкого горсовета.
На сайте фонда Сергей Коваль значится с приставкой и.о.
Официально нового руководителя пока что не представили.
Напомним, не так давно заместителем Председателя Правительства Орловской области по развитию инфраструктуры стал глава Липецкого городского совета Игорь Тиньков.
ИСТОЧНИК KP.RU