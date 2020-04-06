6 Апр 2020 2020-04-06T12:49:53+03:00

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Экс-глава Липецкого горсовета будет развивать инфраструктуру в Орловской области. Игорь Тиньков стал заместителем Председателя Правительства Орловской области по развитию инфраструктуры.

О назначении на должность сообщил сегодня на заседании регионального правительства Андрей Клычков.

- Уверен, что богатый жизненный и профессиональный опыт Игоря Владимировича позволят ему успешно решать задачи, стоящие перед блоком инфраструктуры в сфере строительства, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства, - цитирует пресс-служба правительства слова губернатора.

ДОСЬЕ "КП"

Игорь Тиньков родился 3 октября 1968 года в городе Ельце Липецкой области. После окончания школы служил в армии, затем окончил Ярославское военное высшее финансовое училище, а после еще несколько учебных учреждений, имеет несколько высших образований и степень кандидата экономических наук.

В разное время работал на разных предприятиях Липецкой области, в руководящих должностях. В том числе возглавлял ЗАО "Росинка". На протяжении четырех лет был заместителем председателя Союза промышленников и предпринимателей Липецкой области.

Депутат Липецкого горсовета с 2005 года, с 2011 - его спикер. Должность покинул 28 марта 2020 года в связи с переходом в Правительство Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU