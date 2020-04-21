2020-04-21T11:07:16+03:00
Коронавирус Covid-19

На 21 апреля в Орловской области выявлено еще 23 случая заболевания коронавирусом

Общее число заболевших - 198 человек
Ольга СУПОНЕВА
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Еще 23 орловца заразились коронавирусомЕще 23 орловца заразились коронавирусомФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области выявлено еще 23 случая заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом общее число заболевших на 21 апреля 2020 года составило 198 человек.

Данные на утро вторника огласил оперативный штаб. В России за сутки зафиксировано 5642 новых случая заражения COVID-19, в общей сложности за весь период распространения болезни в стране она выявлена более чем у 52 тысяч граждан.

Что касается Орловской области, то 16 человек уже переболели коронавирусом, они вернулись к обычной жизни. Более того, по словам главы облздрава Ивана Залогина в ходе сегодняшнего онлайн-брифинга, более половины зараженных орловцев болеют без симптомов и в то же время большинство - не люди из "группы риска 65+", а молодые орловцы 30-44 лет. К аппаратам ИВЛ в регионе никто не подключен, о нагрузка на больницы все же серьезная. А 10 медицинских работников заразились коронавирусом.

Что касается прогнозов, то по словам чиновника вероятнее всего пик заболеваемости в регионе придется на первую половину мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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