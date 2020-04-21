Коронавирус в Орле, последние новости на 21 апреля: большинство заболевших - люди не пожилого возраста

В Орловской области большинство зараженных коронавирусом - люди далеко не пожилого возраста. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орловской области на 21 апреля 2020 года.

Статистику по возрасту заболевших озвучил глава региона Андрей Клычков, данные представлены по числу подхвативших коронавирусную инфекцию за предыдущий период (на тот момент, когда официально было 132 подтвержденных случаев заболевания).

Большинство подхвативших вирус - люди в возрасте 30-44 лет. Таких 37 человек. Далее следуют орловцы в возрасте 45-54 лет, таких 25 человек, 18-29 лет - 23 человека, а людей из группы риска (старше 65 лет), подхвативших COVID-19 - 15. Это 15% от общего числа. Есть среди заболевших и дети: заражен один малыш в возрасте до года, и 11 несовершеннолетних возрастом от 1 года до 17 лет.

- От болезни никто не застрахован. Динамика распространения COVID-19 не позволяет сделать однозначного вывода о «приоритетной» вероятности заражения той или иной возрастной или гендерной группы. Поэтому призываю вас – соблюдать режим самоизоляции, оставаться дома. Не рисковать и не испытывать судьбу, беречь себя и близких, - обратился к орловцам Андрей Клычков.

Напомним, заболевших коронавирусом в Орловской области за весь период развития событий 175 человек. 16 орловцев выздоровели и находятся дома, их состоянию здоровья ничего не угрожает.

Мы следим за ситуацией.