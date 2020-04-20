2020-04-20T19:16:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Андрей Клычков предложил не верящим в коронавирус орловцам поработать в больницах

Несмотря на динамику развития заболевания, некоторые жители региона скептически относятся к ситуации
Ольга СУПОНЕВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Губернатор Орловской области Андрей Клычков предложил орловцам, которые не верят в коронавирус, поработать в больнцах. Несмотря на неутешительную динамику развития событий, некоторые жители региона скептически относятся к существованию коронавирусной инфекции.

В сегодняшнем прямом эфире глава регионе предложил скептикам хотя бы на один день прийти поработать в медучреждения, где наблюдаются зараженные COVID-19, чтобы увидеть всю ситуацию воочию. Также губернатор рассказал, что у него уже есть знакомые семьи, для которых заражение коронавирусом обернулось печальным исходом. Он в очередной раз призвал орловцев к сознательности.

Напомним, на вечер 20 апреля в Орле и области подтвердилось уже 175 случаев заражения коронавирусом.

Мы следим за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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