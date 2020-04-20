2020-04-20T11:13:53+03:00
Коронавирус Covid-19

20 апреля: в Орловской области выявили 43 новых случая заражения коронавирусом

Число заболевших составило 175 человек
Наталья Меркулова
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Число заболевших коронавирусом в Орловской области на 20 апреля 2020 годаЧисло заболевших коронавирусом в Орловской области на 20 апреля 2020 года
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Сегодня утром, 20 апреля, подтвердилось ещё 43 случаев заражения коронавирусом. Таким образом на 20 апреля 2020 года число заболевших в Орле и области составило 175 человека. Регион оказался на девятой месте по заболеваемости в стране.

Данные озвучил федеральный оперативный штаб. Всего в России за сутки выявлено более 4 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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Большинство новых случаев заражения в Орловской области выявлена среди прибывших из Москвы и среди тех, кто с ними контактировал.

- В списках больных целые семьи. Зараженных среди обычных граждан, не контактировавших с приезжими в регион, нет. Мы держим эпидемиологическую ситуацию под контролем, но, в конечном итоге, все зависит от сознательности и самодисциплины орловцев, - пояснил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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