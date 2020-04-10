2020-04-10T11:12:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Орле: еще 7 человек заболели

Мы собрали последние новости о заболевших коронавирусом в Орле и области на 10 апреля 2020 года
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орловской области на 10 апреля 2020 года еще у семерых человек подтвердился диагноз коронавирус. Об этом сообщает федеральный оперативны штаб.

Таким образом число орловцев, у которых подтвержден диагноз коронавирусная инфекция перевалило за два десятка и составило 24 человека. Троих человек уже выписали, таким образом в больницах остается 21 пациент.

В общей сложности на карантине по приезде в Орловскую область из-за границы и других регионов находится более 800 человек. При этом больше 1000 орловцев уже сняты с наблюдения после двухнедельной изоляции и вернулись к своей обычной жизни.

На границах области, чтобы не допустить распространения инфекции, работают учетно-заградительные посты. Всех въезжающих проверяют. По словам губернатора Андрея Клычкова, мера действенная. Ослаблять ограничительные меры власти не планируют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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