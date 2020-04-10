Коронавирус в Орле, последние новости на 10 апреля: смягчать ограничительные меры власти не планируют

Власти Орловской области не планируют в ближайшее время смягчать ограничительные меры: в регионе продолжается борьба с коронавирусной инфекцией. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орловской области на 9 апреля 2020 года.

В прямом эфире накануне вечером губернатор Андрей Клычков озвучил статистику по Орлу и области, а также регионам-соседям. На Орловщине подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией 17 (3 человека выписаны, 14 остаются в больницах), а у соседей и того больше: Липецк – 48 случаев, Тула – 66, Брянск – 97, Курск – 20.

- Называю эти цифры, чтобы вы могли оценить риск заболевания и тех факторов, которые сегодня далеки еще от завершения. И мы обязаны предпринять все меры, чтобы обеспечить недопущение распространения на территории Орловской области коронавирусной инфекции, - отметил Андрей Клычков.

С 6 апреля в Орловской области объявлено поэтапное возобновление работы организаций самой разной направленности. В органы власти обратились уже почти 4 тысячи предпринимателей с заявлениями о возобновлении работы или просьбами вернуться к деятельности.

На въезде в Орловскую область продолжают работать круглосуточные учетно-заградительные посты. Медики и полицейские проверяют всех, кто возвращаются на личном транспорте с территории других регионов. По словам Андрей Клычкова эта мера показывает свою эффективность, хотя водители и жалуются на пробки.

В Орле и других населенных пунктах области ведется санитарная обработка улиц, подъездов, общественных мест. Также идет ежедневная обработка детских площадок.