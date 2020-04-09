2020-04-09T20:33:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим самоизоляции в Орле: ограничительные меры в ближайшее время ослаблены не будут

Андрей Клычков отметил, что просьбы ввести более легкий режим разбиваются о статистику
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орловской области ограничительные меры, связанные с коронавирусом, в ближайшее время ослаблены не будут. В сегодняшнем прямом эфире глава региона Андрей Клычков отметил, что все подобные просьбы разбиваются о статистику.

А на 9 апреля 2020 года она не утешительная. В Орловской области подтверждено 17 фактов заболевания, и хотя трое человек уже переболели и выписаны, 14 все еще находятся в больницах. Причем за последние сутки прибавилось 5 пациентов с диагнозом коронавирус. Дела в соседних регионах обстоят еще тревожнее. В областях, которые находятся в непосредственной близости от Орла, следующее число заболевших: Липецк – 48, Тула – 66, Брянск – 97, Курск – 20.

- Называю эти цифры, чтобы вы могли оценить риск заболевания и тех факторов, которые сегодня далеки еще от завершения. И мы обязаны предпринять все меры, чтобы обеспечить недопущение распространения на территории Орловской области коронавирусной инфекции, - отметил Андрей Клычков.

Поэтому и работу учетно-заградительных постов, хотя из-за них возникают пробки, и закрытые учреждения и организации губернатор назвал адекватной ситуации мерой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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