Стали известны подробности разоблачения организаторов азартных игр в пивных барах Орла

7 Апр 2020 2020-04-07T10:59:44+03:00

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В Орле стали известны подробности разоблачения организаторов азартных игр в трех пивных барах Северного, Заводского и Советского районов. Фигурантами уголовного дела стали двое жителей областного центра.

С октября 2019-го по середину февраля 2020 года приятели успешно делали «бизнес» - установили в каждом баре по игровому автомату и специально замаскировали их под терминалы приема электронных платежей. Преступление выявили сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Орлу.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе регионального УМВД России, полицейские отправили оборудование на экспертизу, подтвердившую – оно действительно игровое. На месте были изъяты юсб-модемы для выхода в интернет и денежные средства.

В настоящее время Следственный комитет возбудил на организаторов игрового бизнеса уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр».

- Сейчас проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.

Напомним, это уже не первый случай по разоблачению подпольного игрового бизнеса. Ранее оперативники остановили работу клуба игроманов в Заводском районе города.

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ИСТОЧНИК KP.RU