2020-03-24T12:31:55+03:00
Происшествия

В Орле разоблачили подпольный игорный зал

Организаторам грозит ответственность перед законом: возбуждено уголовное дело [видео]
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: УМВД России по Орловской областиФото: УМВД России по Орловской области
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В Орле полицейские разоблачили еще один подпольный игорный клуб. Он просуществовал почти год в Заводском районе города, теперь же организаторам незаконного бизнеса грозит уголовная ответственность: возбуждено уголовное дело.

Обустроили зону для азартных игр пятеро орловцев в мае 2019-го. Автоматы стояли в торговом помещении, причем подобных клубов было несколько. Конечно, все было законсперировано: "работники" соблюдали осторожность. Посетителей идентифицировали с помощью системы видеонаблюдения, играли в клубах только свои. Однако оперативники нарушили устоявшийся уклад, нагрянув в игорный зал.

- В заведении полицейские обнаружили и изъяли четыре игровых терминала, ноутбук, деньги и документацию, свидетельствующую о незаконной игорной деятельности, видеооборудование, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Следком возбудил уголовное дело по статье Уголовного Кодекса "Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой".

- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщила Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

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Незаконный игорный зал закрыли в Орле.видео: пресс-служба УМВД России по Орловской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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