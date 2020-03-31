Для расселения жильцов аварийных домов в Орле закупят 19 квартир дополнительно
В Орле продолжат расселять многоквартирные дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Региональный бюджет выделил городу 17 миллионов рублей на закупку нового жилья.
- Это позволит уже в ближайшее время объявить торги на закупку еще 19 помещений для расселения нанимателей муниципальных помещений в аварийных домах, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.
Напомним, всего в областном центре аварийных не расселенных домов – 174.
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ИСТОЧНИК KP.RU