2020-03-31T10:57:49+03:00
Общество

Для расселения жильцов аварийных домов в Орле закупят 19 квартир дополнительно

Региональный бюджет выделил 17 миллионов рублей
Наталья Меркулова
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Для расселения жильцов аварийных домов в Орле закупят 19 квартир дополнительноДля расселения жильцов аварийных домов в Орле закупят 19 квартир дополнительноФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле продолжат расселять многоквартирные дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Региональный бюджет выделил городу 17 миллионов рублей на закупку нового жилья.

- Это позволит уже в ближайшее время объявить торги на закупку еще 19 помещений для расселения нанимателей муниципальных помещений в аварийных домах, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Напомним, всего в областном центре аварийных не расселенных домов – 174.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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