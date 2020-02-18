2020-02-18T17:03:58+03:00
Общество

На снос расселенных домов в Орле нужно около 11 миллионов рублей

Пристанища для бездомных и асоциальных элементов все чаще вызывают опасения у горожан
Наталья Меркулова
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На снос расселенных аварийных домов в Орле нужно около 11 миллионов рублейНа снос расселенных аварийных домов в Орле нужно около 11 миллионов рублейФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Сегодня, 18 февраля, на планерке в городской администрации обсудили судьбу расселенных аварийных домов, которые уже успели стать пристанищем для бездомных и асоциальных элементов.

Таких зданий в Орле – 18 (всего в аварийных не расселенных - 174 дома). По данным УКХ, на восемь из них уже дано постановление о сносе и начата работа по подготовке необходимой документации. Чтобы снести все 18 домов понадобится около 11 миллионов рублей.

Напомним, ранее активисты ОНФ призывали чиновников снести расселенные дома на Старомосковском шоссе. Пустующие строения стали головной болью для местных жителей: в них нередко случаются возгорания, а ведь до ближайшей жилой пятиэтажки - рукой подать.

Еще одной проблемой для города остаются пустующие, полуразрушенные дома культурного и исторического наследия. Их уже не раз попытались стать в аренду за 1 рубль на 49 лет, но безуспешно. Желающих не нашлось.

- Необходимо активизировать работу по поиску арендаторов. В прошлом году мы нашли только одного инвестора, который решился восстановить один из домов. Тем временем все здания находятся в центре, но о них мало кто знает. Нужно провести широкую рекламную компанию, - заявил глава администрации Орла Александр Муромский.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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