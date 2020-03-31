2020-03-31T09:22:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орле, новости на 31 марта 2020 года: состояние заболевших удовлетворительное

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Орловской области на утро 31 марта 2020 года [видео]
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Архив "КП"
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По данным на вечер 30 марта в Орловской области по прежнему остается трое заболевших коронавирусной инфекцией. Состояние их удовлетворительное, по сообщению губернатора Орловской области Андрея Клычкова. Это официально подтвержденные случаи. В больницах с симптоматикой заболевания находится еще 20 человек. Под наблюдением более 800 человек, а более 500 уже с наблюдения сняты.

Для того, чтобы не допустить дальнейшего распространения коронавирусной инфекции, в регионе продолжаются незапланированные каникулы. Однако не все жители области соблюдают рекомендации специалистов здравоохранения: в выходные многие отправились на прогулки по городу. Подростков же, которые гуляют по облцентру, полицейские отправляют домой.

80 человек сдали добровольное тестирование на наличие коронавирусной инфекции. В выходные это можно было сделать в трех поликлиниках города. Пока что тестирование приостановлено: орловцы не со всей серьезностью отнеслись к процедуру. По словам губернатора, реагенты ценные и нужно их приберечь для людей с симптомами, а не для тех, кто захотел развлечься и просто так сдать анализ.

Также, по словам Андрея Клычкова, пока что нет оснований для продления "карантина". Однако Правительство области примет такое решение, если поступит указание сверху.

Коронавирус в Черноземье. Данные на 30 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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