2020-03-29T15:08:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Орловцы перепутали карантин с каникулами и отправились гулять по городу

Предупреждение медиков, штрафы и советы губернатора жители региона не восприняли всерьез
Наталья Меркулова
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Орловцы перепутали карантин с каникулами и отправились гулять по городуОрловцы перепутали карантин с каникулами и отправились гулять по городуФото: Ольга СУПОНЕВА
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28 марта в Орловской области, также как и по всей стране, начал действовать режим самоизоляции. До конца следующей недели закрылись кафе, торговые и развлекательные центры, большинство организаций перешло на дистанционную и удаленную работу.

На своем посту остались только медики, сотрудники аптек, продуктовых магазинов, товаров первой необходимости, экстренные и коммунальные службы.

Корреспондент "Комсомолки" отправилась в рейд по городу Фото: Ольга СУПОНЕВА

Корреспондент "Комсомолки" отправилась в рейд по городуФото: Ольга СУПОНЕВА

Однако экстренные меры многие жители региона не восприняли всерьез, перепутав карантин с внеплановыми каникулами. Корреспондент «КП-Орел», вооружившись защитным средствами и сев в личный автомобиль, отправилась в центр города, чтобы узнать, как орловцы отреагировали на официальные рекомендации властей и медиков.

ТОЛПЫ В МАГАЗИНАХ

Ажиотаж в продуктовых магазинах не спадает Фото: Ольга СУПОНЕВА

Ажиотаж в продуктовых магазинах не спадаетФото: Ольга СУПОНЕВА

Первый пункт рейда – сетевой продуктовый магазин. Картина не удивительная для обычного рабочего дня – толпы людей. На кассе все практически вплотную друг к другу и все без медицинских масок! У многих в корзинках не продукты первой необходимости, а алкоголь.

Зато, стоит отметить, сотрудники торговой точки рекомендации Роспотребнадзора соблюдают. Заметно, что к карантину подготовились, на всех маски, шапочки и перчатки.

Ни масок, ни дистанции в 2 метра! Фото: Ольга СУПОНЕВА

Ни масок, ни дистанции в 2 метра!Фото: Ольга СУПОНЕВА

Отправляемся дальше.

ПУСТУЮЩИЙ ЦЕНТР И ОЖИВЛЕННЫЕ ОКРАИНЫ

Улица Ленина, прилегающая к ней центральная площадь Орла и горпарк самое излюбленное место для отдыха горожан. Кафешки здесь на каждом шагу, но сейчас они закрыты.

Людей здесь практически нет. Лишь пара веселых велосипедистов-экстремалов показывает друг другу финты рядом с памятником вождю мирового пролетариата.

Орловцы перепутали карантин с каникулами и отправились гулять по городу Фото: Ольга СУПОНЕВА

Орловцы перепутали карантин с каникулами и отправились гулять по городуФото: Ольга СУПОНЕВА

Вычисляем место обитание орловцев по соцсетям – громкая музыка, шашлыки, друзья, дачи, ближайшая лесополоса. Некоторые решили воспользоваться хорошей погодой и выходными просто, чтобы расслабиться за пределами центра.

Не редкость в спальных районах и променады всей семьей. Бабушки все также беззаботно собираются кружком во дворах.

Прогулки по городу орловцы решили не отменять Фото: Ольга СУПОНЕВА

Прогулки по городу орловцы решили не отменятьФото: Ольга СУПОНЕВА

ОТЛОЖИТЕ ТУСОВКИ!

С таким призывом обратился глава региона Андрей Клычков к жителям области, напомним о персональной ответственности каждого человека.

Губернатор подчеркнул, предстоящая неделя – не каникулы, это вынужденная мера и испытание.

- У нас всех одна общая беда. Она - реальная, не надуманная, лихая. Давайте усвоим одну истину: мы спасем друг друга, если будем вдали от друг друга. У нас есть шанс сработать на опережение и остановить распространение коронавирусной инфекции, и тогда мы сохраним жизни наших близких. Важно, чтобы каждый проявил гражданский патриотизм, максимальную ответственность, дисциплину и оставался дома. От этого зависит безопасность Державы, будущее региона, своих семей, - написал в соцсетях Андрей Клычков.

Орловские врачи просят земляков оставаться дома Фото: СОЦСЕТИ

Орловские врачи просят земляков оставаться домаФото: СОЦСЕТИ

Кроме того, глава региона попросил орловцев воздержаться от тусовок, корпоративов и разъездов, а предпринимателей, чей бизнес сейчас приостановился – не играть с огнем и не нарушать карантин.

Об этом же просят и медики больницы им. Боткина – настоящий бастион по борьбе с коронавирусом в Орловской области. Именно здесь сейчас находятся три пациента с подтвержденным диагнозом и госпитализированные с подозрением на вирус.

«Мы работаем здесь для вас. Останьтесь дома для нас» - призывают орловцев работающие на износ врачи.

ПЕРВЫЕ ПРОТОКОЛЫ ЗА НАРУШЕНИЕ РЕЖИМА

Сотрудники полиции совместно с Управлением Роспотребнадзора составили уже 6 административных протоколов из-за нарушения режима самоизоляции орловцами, вернувшимися недавно из-за границы.

- Факты имели место в городе Орле, Болхове, Малоархангельске и поселке Залегощь, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Теперь нарушителям грозит штраф по ст.19.4 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению). Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Редакция «Комсомольской правды-Орел» призывает жителей области остаться дома до 5 апреля включительно. Берегите себя и окружающих!

ИСТОЧНИК KP.RU

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