Орловские депутаты поддержали закон о запрете продажи энергетиков подросткам

30 Март 2020 2020-03-30T17:10:07+03:00

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В Орловской области депутаты заксобрания в первом чтении приняли законопроект о запрете продажи энергетических и тонизирующим напиткам детям и подросткам. В скором времени в регионе, возможно, не достигшие 18 лет орловцы не смогут приобрести такие напитки.

Как уже рассказывала "КП", тема обсуждалась на комитете в феврале месяце. Тогда депутаты обсудили вред, который могут принести энергетики неокрепшему организму. Также было отмечено, что на федеральном уровне закон, ограничивающий продажу энергетиков, отсутствует. Однако некоторые регионы России уже приняли меры: Ленинградская, Ивановская, Псковская область и другие.

На минувшей сессии, 27 марта, в первом чтении законопроект приняли, а значит скоро правила продажи энергетических напитков могут ужесточиться.

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ИСТОЧНИК KP.RU