В Орле депутаты предложили запретить продажу энергетиков подросткам
В скором времени на территории Орловской области может начать действовать запрет на продажу энергетических напитков несовершеннолетним. С инициативой разработать соответствующий законопроект выступили депутаты областного совета.
Тема обсуждалась на заседании комитета по экономической политике накануне, 18 февраля. Было отмечено, что дискуссия по поводу запрета продажи энергетиков детям и подросткам в области ведется уже давно.
- Да, кофеин, содержащийся в так называемых „энергетиках“, присутствует и в других напитках. Но в ходе широкого обсуждения медицинские работники пояснили, что в данном случае это вещество взаимодействует с другими схожими и приводит к большому перевозбуждению человека. К тому же, сотрудники Роспотребнадзора обращали внимание на то, что при передозировке возникает опасность для здоровья, - отметил Сергей Потемкин, зампред Орловского облсовета.
На федеральном уровне закон, ограничивающий продажу энергетиков, отсутствует. Однако некоторые регионы России уже приняли меры: Ленинградская, Ивановская, Псковская область и другие.
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ИСТОЧНИК KP.RU