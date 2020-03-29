На Орловскую область надвигается резкое похолодание

29 Март 2020 2020-03-29T20:09:29+03:00

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В Орловскую область придет похолодание. Зима, похоже, возьмет реванш: прогнозы предвещают мороз и снег.

Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник 30 марта в регионе еще тепло: +4 ночью и +13 днем. Будет пасмурно, ожидается дождь. Ветер северный 3 м/c, давление 739 мм рт.ст.

А вот во вторник, 31 числа, столбики термометров покажут отрицательные значения: ночью -2 градуса. В светлое время суток воздух прогреется всего до +3. Ожидается снег, переходящий в дождь, ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 6 м/с. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.

В среду 1 апреля облачно с прояснениями, без осадков. -5 градусов покажут термометры в ночное время, +6 днем. Атмосферное давление 744 мм рт.ст, ветер сменит направление на западное, его скорость достигнет 6 м/c.

В четверг 2 апреля вновь будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Давление 739 мм рт.ст, ветер сохранит направление и скорость. Температура -2 ночью и +9 градусов днем.

В пятницу, 3 числа, уже теплее, хотя все еще мороз: ночью термометры покажут -1 градус. Днем же разогреется до +12. Будет пасмурно, ночью снег, днем дождливо. Ветер сменит направление на юго-западное, скорость 5 м /c. Давление 740 мм рт.ст.

Напоминаем: грядущая неделя будет неделей внеплановых каникул. Это вынужденная мера, призванная не допустить распространения коронавирусной инфекции. Оставайтесь дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU