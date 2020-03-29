2020-03-29T20:09:29+03:00
Общество

На Орловскую область надвигается резкое похолодание

Прогнозы предвещают мороз и снег
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
В Орле похолодаетВ Орле похолодаетФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

В Орловскую область придет похолодание. Зима, похоже, возьмет реванш: прогнозы предвещают мороз и снег.

Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник 30 марта в регионе еще тепло: +4 ночью и +13 днем. Будет пасмурно, ожидается дождь. Ветер северный 3 м/c, давление 739 мм рт.ст.

А вот во вторник, 31 числа, столбики термометров покажут отрицательные значения: ночью -2 градуса. В светлое время суток воздух прогреется всего до +3. Ожидается снег, переходящий в дождь, ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 6 м/с. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.

В среду 1 апреля облачно с прояснениями, без осадков. -5 градусов покажут термометры в ночное время, +6 днем. Атмосферное давление 744 мм рт.ст, ветер сменит направление на западное, его скорость достигнет 6 м/c.

В четверг 2 апреля вновь будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Давление 739 мм рт.ст, ветер сохранит направление и скорость. Температура -2 ночью и +9 градусов днем.

В пятницу, 3 числа, уже теплее, хотя все еще мороз: ночью термометры покажут -1 градус. Днем же разогреется до +12. Будет пасмурно, ночью снег, днем дождливо. Ветер сменит направление на юго-западное, скорость 5 м /c. Давление 740 мм рт.ст.

Напоминаем: грядущая неделя будет неделей внеплановых каникул. Это вынужденная мера, призванная не допустить распространения коронавирусной инфекции. Оставайтесь дома.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Орловскую область надвигается резкое похолодание
ДТП с тремя легковушками произошло на трассе под Орлом
Андрей Клычков о самоизоляции в Орле: эта неделя испытание для нас всех
Коронавирус в Орле, новости на 29 марта: 6 протоколов за нарушение самоизоляции
Сбербанк предоставит пострадавшим от коронавируса заемщикам кредитные каникулы
Не отпускают на самоизоляцию: орловцы могут пожаловаться в Роструд
В орловской больнице Боткина увеличат количество инфекционных коек до 370
Из-за коронавируса рынки оказалась под запретом в Орловской области
Коронавирус в Орле: в каких детских садах организуют дежурные группы
В Орловской области ввели особый противопожарный режим с 28 марта
Коронавирус в Орле, новости на 28 марта: трое заразившихся и 808 под наблюдением
Коронавирус в Орле: ФСС будет принимать только по предварительной записи
Креативный карантин: орловские библиотекари устроили флешмоб
Орловское ТТП возглавил Андрей Митин
На благоустройство воинских захоронений на Орловщине выделят более 4 млн рублей
Дело водителя, устроившего смертельное ДТП под Кромами, рассмотрят в орловском суде
Орловский ГАУ: карьерный старт от школьной скамьи
В Орле продолжается онлайн-опрос по выбору территорий благоустройства
57-летний орловец попался на хранении марихуаны
Орловскому бизнесу пообещали отсрочку по платежам из-за коронавируса
В Орловской области горело 112 гектаров сухой травы