И-за коронавируса рынки оказалась под запретом в Орловской области

28 Март 2020 2020-03-28T10:49:30+03:00

И-за коронавируса торговля на рынках и ярмарках оказались под запретом. Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

Изменить размер текста: A A

27 марта губернатор Орловской области уточнил список общественных мест, которые оказались под запретом на ближайшую неделю. Среди них магазины (за исключение продуктовых), торговые и развлекательные центры, бассейны, фитнес-центры, салоны красоты. Все, что связано с массовым скоплением людей.

Не обошел запрет и рынки с ярмарками.

- Мне приходило много вопросов из-за рыночной и ярмарочной торговли. Многие люди, особенно пожилые, покупают продукты именно там. Но нужно понимать, сейчас это небезопасно, - пояснил глава региона Андрей Клычков во время своей прямой трансляции в соцсетях.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU