2020-03-28T10:49:30+03:00
Коронавирус Covid-19

И-за коронавируса рынки оказалась под запретом в Орловской области

Жителей области просят не посещать места с массовым скоплением людей
Наталья Меркулова
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И-за коронавируса торговля на рынках и ярмарках оказались под запретом. Фото: пресс-служба Правительства Орловской областиИ-за коронавируса торговля на рынках и ярмарках оказались под запретом. Фото: пресс-служба Правительства Орловской области
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27 марта губернатор Орловской области уточнил список общественных мест, которые оказались под запретом на ближайшую неделю. Среди них магазины (за исключение продуктовых), торговые и развлекательные центры, бассейны, фитнес-центры, салоны красоты. Все, что связано с массовым скоплением людей.

Не обошел запрет и рынки с ярмарками.

- Мне приходило много вопросов из-за рыночной и ярмарочной торговли. Многие люди, особенно пожилые, покупают продукты именно там. Но нужно понимать, сейчас это небезопасно, - пояснил глава региона Андрей Клычков во время своей прямой трансляции в соцсетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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