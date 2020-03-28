И-за коронавируса рынки оказалась под запретом в Орловской области
27 марта губернатор Орловской области уточнил список общественных мест, которые оказались под запретом на ближайшую неделю. Среди них магазины (за исключение продуктовых), торговые и развлекательные центры, бассейны, фитнес-центры, салоны красоты. Все, что связано с массовым скоплением людей.
Не обошел запрет и рынки с ярмарками.
- Мне приходило много вопросов из-за рыночной и ярмарочной торговли. Многие люди, особенно пожилые, покупают продукты именно там. Но нужно понимать, сейчас это небезопасно, - пояснил глава региона Андрей Клычков во время своей прямой трансляции в соцсетях.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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