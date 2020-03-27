Дело водителя, устроившего смертельное ДТП под Кромами, рассмотрят в орловском суде

27 Март 2020 2020-03-27T15:27:45+03:00

Авария, унесшая жизнь трех женщин, произошла в январе на трассе М-2 "Крым"

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Суд Кромского района рассмотрит дело о смертельном ДТП на трассе М-2 "Крым". Виновнику гибели трех женщин грозит срок до 7 лет тюрьмы.

Напомним, страшная авария произошла 11 января неподалеку от поселка Шахово. Тридцатилетний водитель микроавтобуса "Мерседес" выехал на встречку и на скорости протаранил легковушку "Рено Меган". Удар был такой силы, что и автобус, и легковушку смяло, словно жестяные банки.

В ДТП погибла водитель "Рено" (женщине было всего тридцати с небольшим лет), ее 72-летняя пассажир и 50-летняя женщина-пассажир микроавтобуса. Еще 3 человек получили травмы, повлекшие тяжелый вред здоровья.

- Прокуратура утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина Украины. В настоящий момент оно направлено в Кромской районный суд для рассмотрения по существу, - сообщили «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU