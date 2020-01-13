2020-01-13T10:28:53+03:00
Происшествия

На водителя микроавтобуса, учинившее смертельное ДТП под Орлом, завели уголовное дело

Три человека погибли, семь пострадали в трагической аварии в Кромском районе
Ольга СУПОНЕВА
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Фото с места ДТП предоставлено пресс-службой УМВД России по Орловской областиФото с места ДТП предоставлено пресс-службой УМВД России по Орловской области
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В Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении водителя микроавтобуса, учинившее смертельное ДТП. Три человека погибли, еще семь пострадали в столкновении двух транспортных средств на трассе М-2 "Крым".

Все произошло в Кромском районе, неподалеку от поселка Шахово в минувшую субботу, 11 января. Авария случилась примерно в 10 часов 35 минут. Дорогу не поделили микроавтобус марки "Мерседес" и легковушка "Рено Меган". Удар был такой силы, что и автобус, и легковушку смяло, словно жестяные банки. На месте долго работали спасатели и полицейские. К настоящему моменту картина произошедшего стала ясна.

Фото с места ДТП предоставлено пресс-службой УМВД России по Орловской области

Фото с места ДТП предоставлено пресс-службой УМВД России по Орловской области

Тридцатилетний водитель микроавтобуса "Мерседес" допустил столкновение со встречной легковушкой "Рено", за рулем которой была женщина тридцати с небольшим лет. Она скончалась на месте. Погибла и 72-летняя пассажир легковушки, а также 50-летняя женщина-пассажир микроавтобуса. Среди семерых пострадавших есть несовершеннолетний.

Фото с места ДТП предоставлено пресс-службой УМВД России по Орловской области

Фото с места ДТП предоставлено пресс-службой УМВД России по Орловской области

- В отношении водителя микроавтобуса, допустившего ДТП, повлекшее смерть трех человек, следственным отделом ОМВД России по Кромскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движение, повлекшее смерть двух или более лиц), - сообщили корреспонденту "Комсомолки" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Водитель задержан, ведется следствие. По закону, водителю может грозить до семи лет тюрьмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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