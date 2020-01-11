2020-01-11T12:49:42+03:00
Происшествия

Три человека погибли и семь пострадали в ДТП под Орлом

На трассе М-2 столкнулись микроавтобус и легковушка
Ольга СУПОНЕВА
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На месте смертельной аварии продолжают работу полицейские. Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Орловской областиНа месте смертельной аварии продолжают работу полицейские. Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Орловской области
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Сегодня утром, 11 января, на трассе в Орловской области случилось ДТП, обернувшееся трагедией. Несколько человек погибло в столкновении микроавтобуса и легковой иномарки на трассе М-2 "Крым", неподалеку от поселка Шахово в Кромском районе.

Оба автомобиля получили серьезные повреждения, судя по фото - удар был сильный. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Оба автомобиля получили серьезные повреждения, судя по фото - удар был сильный. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

На данный момент известно, что авария произошла примерно в 10 часов 40 минут. Дорогу не поделили микроавтобус марки "Мерседес" и легковушка "Рено Меган".

- Пока известно о трех погибших, еще семь человек пострадали, в том числе 17-летний подросток. Количество уточняется. На месте работают сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Кромскому району, - сообщили корреспонденту "Комсомолки" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Пока сообщается о трех погибших и семерых пострадавших. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Пока сообщается о трех погибших и семерых пострадавших. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Сейчас на месте продолжают работу полицейские и спасатели. По чьей вине произошло смертельное столкновение, каковы обстоятельства ДТП - на эти вопросы еще предстоит ответить сотрудникам ГИБДД.

Информация уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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