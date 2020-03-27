Орловский ГАУ: карьерный старт от школьной скамьи

27 Март 2020 2020-03-27T14:56:42+03:00

Для старшеклассников и их родителей близится непростая пора - выбор профессии, экзамены, поступление

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Залог будущих побед закладывается уже сейчас. Но как сделать выбор и не ошибиться?

Современное аграрное производство и сельское хозяйство вышло далеко за пределы былых стереотипов и представлений. Оно растет, развивается, крепнет и активно внедряет передовые инновационные технологии.

Безусловно, это было бы невозможно без профессионалов с качественным фундаментальным образованием, умеющих применять свои знания на практике и мыслить на несколько шагов вперед. Именно таких специалистов готовят в одном из ведущих вузов нашей страны - Орловском государственном аграрном университете имени Н. В. Парахина.

Значимость подготовленных специалистов на рынке труда демонстрирует спрос работодателей. По результатам рейтинга востребованности аграрных вузов в Российской Федерации за 2019 год, Орловский ГАУ вошел в пятерку лидеров, а показатели трудоустройства его выпускников достигли 87,9%.

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