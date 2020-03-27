Орловский ГАУ: карьерный старт от школьной скамьи

Залог будущих побед закладывается уже сейчас. Но как сделать выбор и не ошибиться?

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Современное аграрное производство и сельское хозяйство вышло далеко за пределы былых стереотипов и представлений. Оно растет, развивается, крепнет и активно внедряет передовые инновационные технологии.

Безусловно, это было бы невозможно без профессионалов с качественным фундаментальным образованием, умеющих применять свои знания на практике и мыслить на несколько шагов вперед. Именно таких специалистов готовят в одном из ведущих вузов нашей страны - Орловском государственном аграрном университете имени Н. В. Парахина.

Значимость подготовленных специалистов на рынке труда демонстрирует спрос работодателей. По результатам рейтинга востребованности аграрных вузов в Российской Федерации за 2019 год, Орловский ГАУ вошел в пятерку лидеров, а показатели трудоустройства его выпускников достигли 87,9%.

Здесь умеют учить не только в теории, но и на практике, так что после получения диплома студенты без проблем находят работу и осваиваются на производстве.

Врио ректора Орловского государственного аграрного университета имени Н. В. Парахина, доктор экономических наук, профессор Татьяна ГУЛЯЕВА:

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- Плодотворное и динамичное развитие агропромышленного комплекса невозможно без молодых высококвалифицированных кадров. Сейчас эта задача является стратегической, и поэтому, без сомнения, за нашими студентами будущее АПК!

Профессорско-преподавательский состав вуза прикладывает все усилия, для того, чтобы ребята, выбравшие Орловский ГАУ, получили качественные знания. Ежегодно все наши специалисты проходят курсы повышения квалификации и знакомят студентов с самыми передовыми достижениями современной науки.

Профориентационные мероприятия мы начинаем для ребят еще со школьной скамьи, проводим конкурсы, олимпиады, встречи. К моменту поступления университет для многих из них уже становится родным. Высшая награда для нас - видеть, как вчерашние школьники становятся нашими студентами, затем достигают успехов в профессиональной сфере, становятся нашими коллегами и партнерами.

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

Сейчас в Орловской области функционирует 11 высших учебных заведений. Орловский ГАУ - единственный среди них, кто обеспечивает агропромышленный комплекс региона молодыми специалистами.

На протяжении всех лет обучения каждого студента вуз ведет непрерывную работу с потенциальными работодателями. Первое знакомство ребят с ними проходит на учебной практике. Многие уже тогда остаются на производстве и получают достойные должности.

С университетом сотрудничают предприятия не только нашей области, но и других регионов. География трудоустройства выпускников Орловского ГАУ охватывает всю Россию: настоящих профессионалов ежегодно ждут 78 предприятий Орловской, Калининградской, Воронежской, Липецкой, Курской, Брянской, Белгородской, Тульской и Московской областей.

По официальной статистике, средний уровень заработной платы выпускников в первый год работы составляет 22 тысячи 962 рубля.

Во время обучения в вузе студенты Орловского ГАУ могут проявить себя в конкурсе исследовательских работ под эгидой таких компаний, как ГК «ЭкоНива-АПК Холдинг», Байер КропСайен, ООО «Технодом», АПХ «Мираторг», ПАО «Группа Черкизово», ООО «Знаменский СГЦ», АО «Щелково Агрохим», АО «Дубовицкое». Авторы лучших проектов всегда получают именные стипендии и попадают в список потенциальных сотрудников.

Кроме того, более восьми лет в университете функционирует Центр содействия трудоустройству выпускников, который ежегодно организует Ярмарку вакансий, встречи с работодателями и экскурсии на производство ведущих предприятий не только Орловской области, но и ЦФО.

МНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯ

Владимир Денщиков, старший представитель фирмы «Байер КропСайен» в регионах Курск - Орел - Липецк:

- Сейчас на рынке труда очень большой спрос на специалистов в агропромышленной области. Вакансии всегда есть. С Орловским ГАУ у нашей компании давние партнерские взаимоотношения. Я и сам выпускник этого университета. Горжусь этим и благодарен вузу за те фундаментальные знания, которые в нем получил.

В университете ведется очень серьезная практическая подготовка специалистов. Многие проявляют себя на производстве уже во время обучения. На данный момент Байер КропСайен открыла в Орловском ГАУ исследовательский центр, где студенты могут заниматься на передовом оборудовании и делать свои первые открытия.

Мы всегда отслеживаем таких активных и талантливых молодых ребят, охотно берем на стажировку и платим именные стипендии. Каждый из них может стать нашим потенциальным сотрудником.

ПРИЕМ-2020: ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Каждый год Орловский ГАУ открывает свои двери для сотен вчерашних школьников и студентов из профессиональных учебных заведений. Здесь всегда рады тем, кто хочет получать знания и применять их на практике.

Недавно вуз успешно прошел аккредитацию по всем 14 направлениям подготовки и специальностям высшего образования и 8 профессиональным, реализуемым на базе своего Многопрофильного колледжа.

Почти за полвека работы университет создал собственную уникальную научную школу. Настоящих профессионалов здесь готовят на экономическом факультете, факультетах агробизнеса и экологии, агротехники и энергообеспечения, биотехнологии и ветеринарной медицины, а также в инженерно-строительном институте.

В этом году в Орловском ГАУ предусмотрено более 900 бюджетных мест на очное и заочное обучение. Впервые с 2014 года вузу выделены бюджетные места на направления подготовки «Экономика» и «Менеджмент». Средний проходной балл по трем экзаменам - от 160 до 190.

Прием документов будет вестись с 1 июня по 26 июля (очная форма обучения) и с 1 мая по 5 августа (заочное отделение).

Тех, кто хочет получить качественное профессиональное образование после 9 классов, будут ждать в Многопрофильном колледже Орловского ГАУ. Здесь вчерашние школьники смогут освоить такие профессии, как агроном, ветеринарный фельдшер, архитектор, бухгалтер, техник в сфере обслуживания и ремонта автомобильного транспорта, строительства и эксплуатации зданий, а также садово-паркового и ландшафтного строительства.

Прием будет вестись по результатам аттестата об основном общем образовании с 1 июня по 15 августа.

В Орловском ГАУ обучение студентов ведется на самом современном оборудовании

ЗАЯВИ О СЕБЕ УЖЕ СЕЙЧАС!

В этом году Орловский ГАУ впервые выиграл право на проведение Всероссийского конкурса «АгроНТИ-2020». Его главная цель - познакомить и вовлечь учеников сельских школ в работу над современными инновационными проектами в аграрной сфере.

Конкурс проводится Фондом содействия инновациям и некоммерческой организацией «Ассоциация образовательных учреждений АПК и рыболовства» при поддержке Департамента научно-технологической политики и образования Министерства сельского хозяйства и Министерства просвещения Российской Федерации.

С помощью участия в нем школьники с 5-го по 11-й класс смогут получить практические навыки и заявить о себе. Прием заявок ведется по четырем направлениям:

- «АгроКоптеры» (Применение беспилотных летательных аппаратов для решения задач в сельском хозяйстве),

- «АгроРоботы» (Автоматизированные системы управления сельхозтехникой),

- «АгроКосмос» (Использование космических снимков в сельском хозяйстве),

- «АгроМетео» (Прогнозирование погоды, создание архива погоды, аналитика).

Лауреатов финального этапа пригласят на Специализированную площадку Российской агропромышленной выставки «Золотая осень - 2020» в Москве. Для участия в конкурсе нужно пройти предварительную регистрацию на сайте http://kids.agronti.ru/ до 31 марта.

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