25 Март 2020 2020-03-25T16:00:58+03:00

Орловцы могут в соцсетях дать оценку проектам развития Парка Победы и Дворянки. Фото: один из вариантов, представленных на конкурсе

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Орловцам предлагают выбрать лучший проект развития концепции Парка Победы и Дворянского гнезда. Жителям облцентра предстоит оценить 17 вариантов благоустройства.

25 марта — это последний день, когда можно выразить свое мнение по каждому из них и внести предложения любым удобным способом – позвонить по «горячей линии» (4862) 59-79-20, 59-78-49 или 59-79-32, отправить письмом по электронной почте konkurs@orelmail.ru или написать на WhatsApp / Viber на номер 8 (953) 814 2519.

Можно оставить свои комментарии и в группе Департамента по проектам развития территорий в социальных сетях.

- Организаторы конкурса учтут все поступившие мнения при выборе победителя, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орла.

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ИСТОЧНИК KP.RU