Библиотека Пушкина в Орле планирует создать бесплатную мастерскую

23 Март 2020 2020-03-23T11:16:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Центральная городская библиотека им. Пушкина планирует открыть бесплатную мастерскую для всех желающих. Однако пока она не имеем возможности закупить нужное оборудование и просит поддержки у неравнодушных жителей областного центра.

Прежде всего, библиотеке нужны музыкальные инструменты, краски, кисти, мольберты и прочие атрибуты художника. Также здесь будут рады настольным играм и пособиям по рисованию, каллиграфии, различным техникам рукоделия, игре на инструментах, искусству фотографии, развитию творческого мышления, созданию компьютерных игр.

- У многих дома пылятся разные чудные вещицы в рабочем состоянии. Приносите их в библиотеку. Это первый шаг к тому, чтобы в городе появилась бесплатная мастерская, - говорят сотрудники библиотеки.

Принести лишние инструменты можно по адресу ул.Гостиная, 2. Уточнить информацию о сборе можно по телефону: 8-953-47-91-561 (Екатерина) или в группе библиотеки в соцсетях.

Напомним, осенью Пушкинка переедет в новое просторное здание и станет одной из первых модельных библиотек нового формата в регионе.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU