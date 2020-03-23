2020-03-23T11:16:46+03:00
Общество

Библиотека Пушкина в Орле планирует создать бесплатную мастерскую

Неравнодушных горожан просят поделиться лишними художественными наборами и музыкальными инструментами
Наталья Меркулова
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Неравнодушных горожан просят поделиться лишними художественными наборами и музыкальными инструментами с библиотекой ПушкинаНеравнодушных горожан просят поделиться лишними художественными наборами и музыкальными инструментами с библиотекой Пушкина
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Центральная городская библиотека им. Пушкина планирует открыть бесплатную мастерскую для всех желающих. Однако пока она не имеем возможности закупить нужное оборудование и просит поддержки у неравнодушных жителей областного центра.

Прежде всего, библиотеке нужны музыкальные инструменты, краски, кисти, мольберты и прочие атрибуты художника. Также здесь будут рады настольным играм и пособиям по рисованию, каллиграфии, различным техникам рукоделия, игре на инструментах, искусству фотографии, развитию творческого мышления, созданию компьютерных игр.

- У многих дома пылятся разные чудные вещицы в рабочем состоянии. Приносите их в библиотеку. Это первый шаг к тому, чтобы в городе появилась бесплатная мастерская, - говорят сотрудники библиотеки.

Принести лишние инструменты можно по адресу ул.Гостиная, 2. Уточнить информацию о сборе можно по телефону: 8-953-47-91-561 (Екатерина) или в группе библиотеки в соцсетях.

Напомним, осенью Пушкинка переедет в новое просторное здание и станет одной из первых модельных библиотек нового формата в регионе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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