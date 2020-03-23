Библиотека Пушкина в Орле планирует создать бесплатную мастерскую
Центральная городская библиотека им. Пушкина планирует открыть бесплатную мастерскую для всех желающих. Однако пока она не имеем возможности закупить нужное оборудование и просит поддержки у неравнодушных жителей областного центра.
Прежде всего, библиотеке нужны музыкальные инструменты, краски, кисти, мольберты и прочие атрибуты художника. Также здесь будут рады настольным играм и пособиям по рисованию, каллиграфии, различным техникам рукоделия, игре на инструментах, искусству фотографии, развитию творческого мышления, созданию компьютерных игр.
- У многих дома пылятся разные чудные вещицы в рабочем состоянии. Приносите их в библиотеку. Это первый шаг к тому, чтобы в городе появилась бесплатная мастерская, - говорят сотрудники библиотеки.
Принести лишние инструменты можно по адресу ул.Гостиная, 2. Уточнить информацию о сборе можно по телефону: 8-953-47-91-561 (Екатерина) или в группе библиотеки в соцсетях.
Напомним, осенью Пушкинка переедет в новое просторное здание и станет одной из первых модельных библиотек нового формата в регионе.
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ИСТОЧНИК KP.RU