2020-02-07T09:13:03+03:00
Звезды

В Орле появится модельная библиотека с современным дизайном

Федеральный бюджет выделил на «апгрейд» Пушкинки 10 миллионов рублей
Наталья Меркулова
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В Орле появится модельная библиотека с современным дизайном. Фото: проект ЦГБ им. ПушкинаВ Орле появится модельная библиотека с современным дизайном. Фото: проект ЦГБ им. Пушкина
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В этом году в Орле должно произойти знаковое событие для интеллектуалов – Центральная городская библиотека им. Пушкина все-таки переезжает в новое здание. Причем библиотекари обещают полностью разрушить стереотипы и создать для своих посетителей современное пространство.

Интеллектуалов готовы удивить новым оригинальным дизайном и возможностями. Фото: проект ЦГБ им. Пушкина

Интеллектуалов готовы удивить новым оригинальным дизайном и возможностями. Фото: проект ЦГБ им. Пушкина

Летом 2019 года Пушкинка выиграла 10-миллионный гранд на полное переоснащение, ремонт и реализацию проекта модельной библиотеки (таких по всей России пока не так много).

Для самых маленьких в библиотеке тоже найдется место. Здесь можно будет не только читать но и играть! Фото: проект ЦГБ им. Пушкина

Для самых маленьких в библиотеке тоже найдется место. Здесь можно будет не только читать но и играть! Фото: проект ЦГБ им. Пушкина

- Модельный стандарт предусматривает функциональное зонирование пространства и возможность его трансформации, открытый доступ к фонду библиотеки и пространство для дискуссионных клубов и лекториев, - пояснили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Пока же новое здание библиотеки на ремонте. Фото: ЦГБ им. Пушкина

Пока же новое здание библиотеки на ремонте. Фото: ЦГБ им. Пушкина

Напомним, до этого библиотека находилась в состояние затянувшегося переезда из посещения на улице Гостиной (Торговые ряды) в бывшее здание муниципальной аптеки на улице Комсомольская, 65.

Открытие обновленной Пушкинки запланировано на ноябрь этого года, но увидеть какой она должна стать можно уже сейчас.

Пушкинка пеедет в бывшее здание муниципальной аптеки после окончания ремонта. Фото: ЦГБ им. Пушкина

Пушкинка пеедет в бывшее здание муниципальной аптеки после окончания ремонта. Фото: ЦГБ им. Пушкина

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ИСТОЧНИК KP.RU

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