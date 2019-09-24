СЕГОДНЯ 11:33 2019-09-24T11:35:37+03:00

Орловская библиотека выиграла 10 миллионов на модернизацию. Фото: ЦГБ им. Пушкина

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Орловская библиотека выиграла 10 миллионов на модернизацию. Теперь на базе Пушкинки планируют создать культурное пространство с современным городским дизайном и новыми образовательными возможностями.

Как стало известно, Центральная городская библиотека победила в федеральном конкурсе на самый лучший проект модельной библиотеки и вошла в число 110 учреждений культуры из 52 регионов России, которых в следующем году ждет серьезное обновление.

- Уже сейчас нужно связаться с руководством библиотеки, составить смету работ и необходимых закупок, чтобы эти средства были реализованы с максимальной эффективностью, - заявил глава города Александр Муромский.

Напомним, сейчас библиотека находится в состояние затянувшегося переезда в бывшее здание муниципальной аптеки на улице Комсомольская, 65. Пока ее сотрудникам и гостям приходится мириться с обваливающейся штукатуркой и полуаварийным состоянием.

ИСТОЧНИК KP.RU