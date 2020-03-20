В Орле на Выгонке до конца лета ограничат движение

20 Март 2020 2020-03-20T13:53:02+03:00

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На еще одной улице Орла ограничат движение на несколько месяцев. С 1 мая до 31 августа 2020 года водителям стоит быть внимательнее при проезде Южного переулка.

Как сообщили "КП" в пресс-службе администрации Орла, временное ограничение движения на Выгонке ввели на время ремонта дороги, который ведется в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

- Будет введено временное ограничение движения транспортных средств по пер. Южному на участке от улицы Пушкина до улицы Паровозной, - отмечают в горадминистрации.

Напомним, сейчас в городе полностью закрыта для движения Высоковольтная улица, на которой монтируют водовод. Работу обещают завершить к 10 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU