17 Март 2020 2020-03-17T16:20:25+03:00

Водовод на Высоковольтной улице в Орле сделают до 10 апреля. Фото: пресс-служба администрации города

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Водовод на Высоковольтной улице Орла сделают до 10 апреля. Сегодня, 17 марта, об этом рассказал на рабочей планерке в администрации города Владислав Терновых, начальник производственно-технического отдела Орелводоканала.

На данный момент уже проложено 452 метров полиэтиленовых труб из запланированных 710. Завтра начнутся работы под проезжей частью Кромского шоссе.

Напомним, во время объезда города с журналистами к главе горадминистрации Александру Муромскому обратились орловцы, которые зарегистрированы и живут на территории садового товарищества на Высоковольтной. Тогда они не могли проехать к собственным домам из-за перекрытой дороги.

- На въезде на стройплощадку установлен шлагбаум и пост охраны. В распоряжении дежурного имеются списки проживающих в СНТ и госномера их автомобилей. Пропуск осуществляется оперативно и никаких проблем не возникает, - рассказал Владислав Терновых.

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ИСТОЧНИК KP.RU