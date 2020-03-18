18 Март 2020 2020-03-18T15:11:38+03:00

Под реорганизацию в 2020 году могут попасть 6 орловских школ. Фото: пресс-служба облсовета

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Сегодня, 18 марта, на профильном комитете облсовета вновь встал вопрос о реорганизации малокомплектных сельских школ. Закрытие ряда из них, судя по всему, неизбежно.

Напомним, в 2019-м году были ликвидированы 9 образовательных учреждений. 89 детей продолжили обучение в других школах районов. Вынуждены были сменить место работы и педагоги.

Однако процесс оптимизации не всегда проходил по правилам. Имея в ряде случаев сомнительный экономический эффект, он проходил без учета мнения жителей и родителей. Именно так дело обстояло в селе Топки (из-за не выстроенного маршрута школьного автобуса ликвидацию признали недействительной).

В этом году так называемая реорганизация может затронуть 20 малокомплектных школ. Причем 6 из них уже заявили о ликвидации.

- При рассмотрении данных заявок будут учитываться права детей. Должны быть урегулированы вопросы безопасности, организован школьный маршрут и получено согласие родителей, - рассказала Татьяна Крымова, руководитель Департамента образования Орловской области.

Кроме этого, объединения коснется 7 учреждений допобразования.

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ИСТОЧНИК KP.RU