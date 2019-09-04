2019-09-04T15:38:16+03:00
Общество

В Орловской области признали незаконным ликвидацию одной из школ

Всего же в этом году прекратили работу на селе 9 образовательных учреждений
Наталья Меркулова
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Школу закрыли, а доставку детей в новую не обеспечили. Результат - отмена постановления о ликвидацииШколу закрыли, а доставку детей в новую не обеспечили. Результат - отмена постановления о ликвидацииФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орловской области признали незаконным ликвидации Топковской школы в Покровском районе. Прокуратура установила, местная администрация не обеспечила безопасную доставку учащихся в другие образовательные учреждения.

На протяжении всего маршрута школьного автобуса обнаружены дефекты дороги. Дорожные знаки и остановочный павильон на ней также желают оставлять лучшего. После соответствующих замечаний районная администрация не устранила нарушения. Это и стало поводом для признания акта о ликвидации недействительным.

Ребята из села Топки встретили начало учебного года в своей школе. А вот учащимся других 9 малокомплектных сельских школ повезло меньше. Их образовательные учреждения в этом году ликвидировали.

Всего оптимизация затронула 13 школ региона. 89 детей продолжили обучение в новых учреждениях. Что же касается педагогов, 44 из них предложили работу в других школах.

- В период 2018-19 учебного года ряд глав муниципальных образований инициировали процедуру оптимизации 18 сельских малокомплектных школ. Зачастую данный процесс организован с нарушениями законодательства в сфере образования, без учета мнения жителей и родителей. Сомнительный экономический эффект не должен стать причиной серьезного социального недовольства, - заявила на областном педсовете Татьяна Крымова, руководитель Департамента образования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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