2020-03-16T15:57:16+03:00
Общество

Экологическая акция «Второй шанс» в Орле пройдет в новом формате

Горожан ждут мастер-классы по обращению с вторсырьем и эколотерия
Наталья Меркулова
Поделиться:
Экологическая акция «Второй шанс» в Орле пройдет в новом форматеЭкологическая акция «Второй шанс» в Орле пройдет в новом формате
Изменить размер текста:

В грядущую субботу в Орле в очередной раз пройдет экологическая акция по сбору вторсырья, но уже в новом формате. Горожан ждут мастер-классы на тему: «Как уменьшить количество свалок» и эколотерия.

Организаторы подробно расскажут участникам о своем движении за чистоту окружающей среды, о мероприятиях, которые ежемесячно проводят и благотворительности.

- С нами вы сможете принять участие в креативном экологическом празднике, по желанию поучаствовать в субботнике и познакомиться с большим количеством эко-сознательных и неравнодушных людей, - говорят волонтеры.

С собой на акцию горожане могут прихватить и вторсырье, его организаторы отправят на правильную переработку. Уже по традиции экоактивисты будут приминать картон, бумагу, алюминиевые баночки от напитков, пластиковые прозрачные бутылочки, крышки и пластик с маркировкой 02.

Подробнее о движении «Второй шанс» можно узнать здесь.

КОГДА? ГДЕ?

21 марта, с 11.00 до 13.00

Вход в Центральный Парк культуры и отдыха

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителю Орловского района грозит тюрьма за видеоролик в соцсети
В Орловской области стартовала акция «Сообщи, где торгуют смертью»
В Орле на 1-ой Посадской горит частный дом
День открытых дверей для предпринимателей в Орле проведут дистанционно
Экологическая акция «Второй шанс» в Орле пройдет в новом формате
26 марта в Орле завоют сирены
В Орле стартовал конкурс социальной рекламы о здоровом образе жизни
В Орле стартовало голосование по выбору территорий благоустройства в 2021 году
180 орловчанок смогут пройти переобучение, находясь в декрете
Не ограниченный талант: в Орле прошел инклюзивный фестиваль «Мы вместе»
Орловец напился и до смерти забил своего знакомого
Мужчина и ребенок травмировались в аварии на орловской дороге
В орловской глубинке полыхал жилой дом
На трассе "Орел-Тамбов" в ДТП пострадал водитель "Десятки"
Ярмарка в Северном районе Орла переместится на другую площадку
В Орле при реконструкции собора обнаружили артефакт 19 века
Под Орлом "Ока" улетела в кювет, двое пострадали