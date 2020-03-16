Экологическая акция «Второй шанс» в Орле пройдет в новом формате
В грядущую субботу в Орле в очередной раз пройдет экологическая акция по сбору вторсырья, но уже в новом формате. Горожан ждут мастер-классы на тему: «Как уменьшить количество свалок» и эколотерия.
Организаторы подробно расскажут участникам о своем движении за чистоту окружающей среды, о мероприятиях, которые ежемесячно проводят и благотворительности.
- С нами вы сможете принять участие в креативном экологическом празднике, по желанию поучаствовать в субботнике и познакомиться с большим количеством эко-сознательных и неравнодушных людей, - говорят волонтеры.
С собой на акцию горожане могут прихватить и вторсырье, его организаторы отправят на правильную переработку. Уже по традиции экоактивисты будут приминать картон, бумагу, алюминиевые баночки от напитков, пластиковые прозрачные бутылочки, крышки и пластик с маркировкой 02.
Подробнее о движении «Второй шанс» можно узнать здесь.
КОГДА? ГДЕ?
21 марта, с 11.00 до 13.00
Вход в Центральный Парк культуры и отдыха
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ИСТОЧНИК KP.RU