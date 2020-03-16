Экологическая акция «Второй шанс» в Орле пройдет в новом формате

16 Март 2020 2020-03-16T15:57:16+03:00

Горожан ждут мастер-классы по обращению с вторсырьем и эколотерия

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В грядущую субботу в Орле в очередной раз пройдет экологическая акция по сбору вторсырья, но уже в новом формате. Горожан ждут мастер-классы на тему: «Как уменьшить количество свалок» и эколотерия.

Организаторы подробно расскажут участникам о своем движении за чистоту окружающей среды, о мероприятиях, которые ежемесячно проводят и благотворительности.

- С нами вы сможете принять участие в креативном экологическом празднике, по желанию поучаствовать в субботнике и познакомиться с большим количеством эко-сознательных и неравнодушных людей, - говорят волонтеры.

С собой на акцию горожане могут прихватить и вторсырье, его организаторы отправят на правильную переработку. Уже по традиции экоактивисты будут приминать картон, бумагу, алюминиевые баночки от напитков, пластиковые прозрачные бутылочки, крышки и пластик с маркировкой 02.

Подробнее о движении «Второй шанс» можно узнать здесь.

КОГДА? ГДЕ?

21 марта, с 11.00 до 13.00

Вход в Центральный Парк культуры и отдыха

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ИСТОЧНИК KP.RU