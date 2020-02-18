Отходы в доходы: орловцам предложили избавиться от мусора и помочь больным детям

Новая схема обращения с отходами, набирающая обороты в России, заставила жителей нашей страны во всеуслышание заговорить о мусоре.

Вред от огромного количества отходов, производимых людьми, очевиден. Еще в школе на уроках биологии нам рассказывали о загрязнении окружающей среды. Но бывает ли от мусора польза?

Орловчанка Светлана Пчелкина, эко-активистка проекта «Второй шанс» и мама троих детей, пришла в редакцию «Комсомолки», чтобы рассказать, как обычная пластиковая бутылка, кипа старых журналов и алюминиевые банки могут помочь больному ребенку получить возможность пройти реабилитацию.

ДАЙ МУСОРУ ВТОРОЙ ШАНС!

Мама троих малышей и активистка эко-проекта «Второй шанс» уже давно интересуется темой борьбы со свалкамиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Как признается Светлана, тема борьбы со свалками ее интересует давно. Последние несколько лет она мониторила эко-паблики крупных городов и изучала, как можно избавлять от мусора без вреда для природы.

Единомышленники с большим опытом однозначно сказали: «Переработка и раздельный сбор». Так девушка начала отсортировывать бытовые отходы у себя дома. Сначала было непривычно – каждый поход в магазин и новая порция мусора. Особенно пластика!

- Приходишь после магазина, разбираешь покупки и получаешь огромную гору упаковки. Открываешь картонную коробку, а в ней 10 печенек и каждая завернута в индивидуальную упаковку, - говорит Светлана Пчелкина.

Корреспондеты "Комсомолки" побывали в роли эко-волонтеров на одной из субботних акцийФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Напомним, летом прошлого года корреспонденты «Комсомолки» тоже попробовали пойти по тому же пути сортировки отходов. Правда, тогда наш эксперимент едва не привел к маленькой экологической катастрофе в масштабах квартиры, признаемся - продолжать эксперимент мы не стали.

А вот Светлане удалось приучить не только себя, но и всю семью, включая детей, правильно обращаться с мусором: пластик к пластику, бумага к бумаге, а стеклянные бутылки к стеклу. Одна беда – сортируй не сортируй, а все равно в мусорном контейнере это все перемешают и отправят на свалку.

- Да, мусор отвозят на сортировочный центр. Но сколько его там отсортируют? Все равно остаются хвосты, которые нельзя переработать. Ведь представьте, перед вами идет потоком мокрая, липкая и зловонная масса. Вы сможете из нее все досконально выбрать? - поясняет девушка.

Светлана четко решила – с этим что-то нужно делать. Пообщалась с друзьями и нашла тех, кто тоже неравнодушен к проблемам экологии. Так полгода назад в Орле появилось волонтерское движение «Второй шанс».

СДАЛ ХЛАМ – ПОМОГ РЕБЕНКУ

Первый раз девушка бросила клич в соцсетях о сборе вторсырья и вышла на улицу еще в сентябре 2019-го. Тогда ее группа состояла всего из семерых человек, и акция была скорее экспериментом с таким посылом: готовы ли орловцы правильно утилизировать накопившийся дома и на работе хлам. Собрать ей тогда удалось всего около 60 килограмм макулатуры и пластика.

Но затем дело пошло, горожане заинтересовались новым эко-движением и уже сами спрашивали: «Когда следующий сбор? А к нам приедете?» Сейчас за постами в сообществе проекта Светланы следит больше полутысячи подписчиков.

Но зачем ей эти отходы и, главное, куда она их девает, спросите вы? С самого начала Светлана и ее товарищи договорились - весь мусор должен идти на пользу и экологии, и людям.

Сдал хлам - помог ребенку!Фото: Елена КОВАЛЕНКО

Как работает проект? Волонтеры договорились с одним из частных орловских складов по заготовке вторсырья и теперь после каждой акции, разделив мусор по разным фракциям, они свозят его туда. Затем макулатура, пластик, консервные банки, стеклянная тара и использованные батарейки отправляю на профильные перерабатывающие заводы в другие регионы, где из них делают множество полезных вещей и дарят новую жизнь. Собранные за сдачу вторсырья средства перечисляют нуждающимся детям.

- Мы получили большой отклик у людей, которые приходят на ежемесячные акции. Они говорят нам спасибо за то, что начали такую тему. Ведь ничего похожего в нашем городе пока нет, - признается Светлана Пчелкина.

Один из первых, кто успел стать героем «Второго шанса» - Богдан Косынкин, шестилетний мальчуган с диагнозом ДЦП. Суммы, которые уходят на то, чтобы поставить ребенка на ноги (в прямом смысле слова) – заоблачные, родители рады любой помощи и простому человеческому участию.

Семья Богдана Косынкина стала одной из первых, кому стал помогать проект "Второй Шанс". Фото из семейного архива

Когда Светлана узнала о Богдане, то, не раздумывая, решила организовать благотворительный сбор.

- Ребята-волонтеры помогают нам с прошлого декабря. Они собирали макулатуру и пластик, а потом перечисляли нам деньги для Богдана. Очень радостно, что у нас такие отзывчивые и добрые люди есть, - рассказала «КП» мама мальчика, Дина Косынкина.

Всего на данный момент волонтерам удалось собрать около 8 тысяч рублей.

- Кто-то скажет, что это смешные деньги. Но вы попробуйте их заработать! Это же как минимум чья-то ежемесячная зарплата. А тут, средства на помощь детям под ногами лежат, просто не поленись, отсортируй и сдай, - говорит Светлана Пчелкина.

Тем более останавливаться на этом волонтеры не собираются, ведь благотворительность это не единственная цель проекта «Второй шанс». Это скорее приятный бонус.

ЧТО СДАТЬ НА ПЕРЕРАБОТКУ?

На экоакции 15 февраля волонтеры собрали 903 кг вторсырья, которое теперь отправится на завод, а не на свалкуФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

По словам Светланы, задача волонтерского движения - донести до людей, что надежда на мусоросортировочные линии и глубокую переработку – это, конечно, хорошо, но нельзя перекладывание ответственность на других.

Горожане охотно расстаются со своим мусором и ждут каждую новую акциюФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- У нас ведь как: скинули все в один бак, заплатил за вывоз, а дальше трава не расти. Трава как раз и не вырастет. А свалка очень даже! Картон и бумага как минимум сильно потеряют в качестве. Или погибнут безвозвратно. Крупный пластик отсортируют, а мелкий нет. Ваши бритвенные станки, зубные щетки, пластиковая игрушка, дисконтная карта отправятся на полигон, - рассказывает девушка.

Светлана, как уже опытный борец за чистоту окружающей среды утверждает, при грамотной организации работы с ТКО, пойти в производство может до 97% объема мусора.

Орловцам предложили помочь детям с помощью мусораФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сейчас эко-волонтеры проекта «Второй шанс» собирают на повторную переработку: макулатуру (в том числе картон), чистые ПЭТ- бутылки (только от пищевых продуктов, кроме молоко), пластиковые бутылки с маркировкой 2 (нужно заранее снять этикетки и смять тару), алюминиевые банки, Крышки пластиковые без вкладышей, пластиковые ящики, полипропиленовые мешки и батарейки.

ЭКО-ТУСОВКА В ОРЛЕ: КАК СТАТЬ ЧАСТЬЮ КОМАНДЫ

Организаторы "Второго шанса" ребята активные, дружные и пополнению своих рядов они всегда радыФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сейчас у «Второго шанса» амбициозные планы на будущее. Прежде всего, продолжить работу по решения проблем со свалками.

Одно пока сдерживает порыв активистов – волонтеров маловато, всего 7 человек, за каждым из которых закреплена своя точка по сбору вторсырья.

Пакетами, сумками и даже машинами - как только не собирают макулатуру и пластик орловцыФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Разыскиваются неравнодушные, творческие, активные девушки и парни! Все, кого волнует будущее наших детей и природы, пишите нам. Для того чтобы охватить экологическими мероприятиями как можно больше районов города, нам нужны координаторы на местах. Если вы хотите провести эко-акцию в своем районе, пишите нам. Мы поможем с организацией мероприятия. Ждем Вас! Будущее проекта в ваших руках, - обращаются организаторы «Второго шанса» к орловцам.

ЗНАЙ!

Сбор вторсырья волонтеры проводят раз в месяц по субботам. Пока это происходит на 7 объектах - на Раздольной в Северном районе, в микрорайонах Болховский и Зареченский, на Наугорском шоссе, Веселой слободе, в Лужках и в Заводском районе возле памятника Лескову.

Привести вторсырье можно самим и в любой будний день на склад на набережной Дубровинского, а если у вас скопилось его больше 100 кг, то волонтеры сами его вывезут.

Узнать подробности о эко-проекте «Второй шанс» можно в его официальной группе в соцсетях.

Если у вас скопилось пластика или макулатуры больше 100 кг, то волонтеры сами его вывезутФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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