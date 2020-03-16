Орловские энергетики рекомендуют клиентам не посещать офисы компании
Орловские энергетики рекомендовали клиентам воздержаться от посещения офисов компании. Такая мера связана с профилактикой коронавирусной инфекции.
В Орловском энергосбыте отмечают, что необходимые услуги можно получить и дистанционно, а сокращение времени пребывания в общественных местах - действенная мера профилактики нового заболевания.
- Ежемесячно клиентские офисы Орловского энергосбыта посещают тысячи человек. Чтобы снизить риск контактов с заболевшими, потребители могут воспользоваться личным кабинетом. Он позволяет передать показания, оплатить начисления, задать вопрос, написать заявление, заказать замену или установку счетчика, - отмечают в пресс-службе Орловского энергосбыта.
Напомним, по состоянию на конец прошлой недели, пятницу 13 марта, в регионе из-за подозрений на коронавирус под наблюдением находилось 60 человек. Подтвержденных случаев заболевания не было.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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