2020-03-13T12:38:51+03:00
Общество

В Орловской области под наблюдением из-за коронавируса находятся 60 человек

По данным на 13 марта, подтвержденных случаев заболевания в регионе нет
Ольга СУПОНЕВА
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Под наблюдением медиков остается 60 человекПод наблюдением медиков остается 60 человекФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орловской области под наблюдением медиков из-за коронавируса находятся 60 человек, по данным на 13 марта. При этом случаев заражения новым заболеванием в регионе на данный момент не выявлено.

О ситуации с новой хворью рассказала корреспонденту "Комсомольской правды в Орле" Ирина Фролова, замруководителя Управления Роспотребнадзора по Орловской области. Люди, которые находятся под наблюдением врачей обратились в медицинские учреждения с симптомами ОРВИ, которые могут говорить и о коронавирусной инфекции. Троих госпитализировали: все они вернулись из-за рубежа. Однако опасного заболевания у пациентов выявлено не было, сейчас в госпитале остается один человек.

- Таким образом, сегодня 59 человек с признаками острой респираторной вирусной инфекции находятся под наблюдением врачей, а еще один - гражданин Китая - в обсерваторе. Самочувствие наблюдаемых нормальное, в случае ухудшения состояния сразу будет проведена госпитализация. Все пациенты с подозрением на новый вирус поступают либо в больницу им. Боткина, либо в НКМЦ им. Круглой, если речь идет о детях, - рассказала Ирина Николаевна.

В ведомстве уверены, что паниковать не стоит, а вот принимать меры предосторожности и профилактики нужно всем. Тем, кто вернулся из очагов заболевания нужно быть начеку. Речь идет, например, об Италии. Что касается соседних регионов, то считать их очагами на данный момент не стоит: вариант того, что вы пообщаетесь с зараженным человеком, например, в Липецке, мал.

- Практика показывает, что люди сейчас ответственно относятся к своему состоянию. Эффективно работает горячая линия, запущенная Департаментом здравоохранения. Орловцы звонят, просят совет, спрашивают куда обращаться, если есть признаки ОРВИ и стоит ли проходить профилактический осмотр после возвращения из турпоездок. Кроме того, пациенты с признаками ОРВИ не скрывают с кем контактировали и общались, а значит есть возможность вовремя взять под медицинское наблюдение и людей из списка контактов предполагаемого заболевшего, - говорит Ирина Фролова.

Напоминаем, телефон горячей линии по вопросам коронавируса в Орловской области: 8 (4862) 43-53-25.

ИСТОЧНИК KP.RU

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