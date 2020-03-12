В Орловской области открыли горячую линию по вопросам коронавируса

12 Март 2020 2020-03-12T11:14:26+03:00

Всех, кто вернулся в регион из очагов заболевания, просят срочно сообщить о себе

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В Орловской области начала работу горячая линия по вопросам профилактики коронавирусной инфекции. Всех, кто вернулся в регион из очагов заболевания, просят срочно сообщить о себе.

Специалисты Департамента здравоохранения проконсультируют орловцев и помогут не допустить паники. Путешественникам нужно рассказать о месте, датах своего пребывания и возвращения. При этом необходимо оставить контактные данные.

Телефон горячей линии 8 (4862) 43-53-25.

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ИСТОЧНИК KP.RU