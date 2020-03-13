Орловцев приглашают на выставку редких книг и фотографий Ивана Бунина
В областной библиотеке им. Бунина подготовили юбилейную выставку, посвященную жизни известного писателя в Орле. Гостям обещают погружение в атмосферу старого города, литературы и романтики.
К 150-летию Ивана Бунина здесь представлены дореволюционные снимки, среди которых фотографии здание редакции «Орловского вестника», где писатель работал журналистом, его редкие фотопортреты и старинные открытки с видами орловских улиц.
Кроме того, в библиотеке можно будет увидеть письма Бунина к его возлюбленной Варваре Пащенко, брату Юлию. Расскажут здесь и о том, как в нашем городе увековечили память о писателе в литературном музее и что современные исследователи открыли нового в орловском этапе жизни Нобелевского лауреата.
С полной программой празднования юбилея писателя в облцентре можно познакомиться здесь.
КОГДА? ГДЕ?
ул. Максима Горького, 43
Выставка будет открыта в библиотеке до 21 апреля.
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ИСТОЧНИК KP.RU