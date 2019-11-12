Орловская область готовится к юбилею Бунина в 2020 году

СЕГОДНЯ 12:21 2019-11-12T12:21:54+03:00

Орловская область планирует отпраздновать юбилей Бунина в 2020 году Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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11 ноября на аппаратном совещании в Правительстве Орловской области обсудили предстоящее 150-летие писателя Ивана Бунина. Хотя центром празднования юбилея город Елец (Липецкая область), но и в нашем регионе великого орловца не забыли.

В план всероссийских мероприятий, посвященных Бунину, вошли 5 орловских. Среди них показ спектакля, литературный праздник, конкурсы и конференции.

Юбилейный год писателя в Орловской области будет открыт в музее Тургенева в январе выставкой художественных работ, по мотивам творчества Бунина. Затем особое внимание известному автору уделят на ХХII областном празднике «Орловская книга-2020» (22 мая).

В 2020 году на театральной сцене оживят произведения Бунина. В академическом театре Тургенева покажут спектакль «Темные аллеи» по пьесе Льва Проталина, а в «Свободном пространстве» прочтут «Окаянные дни».

- Кроме того, будут проводиться областные литературные конкурсы, тематические экскурсии, литературно-музыкальные встречи и многое другое, - говорит Наталья Георгиева, начальник областного Управления культуры и архивного дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU