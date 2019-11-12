2019-11-12T12:21:54+03:00
Звезды

Орловская область готовится к юбилею Бунина в 2020 году

Среди главных событий ожидается спектакль, литературный праздник и конкурсы
Наталья Меркулова
Поделиться:
Орловская область планирует отпраздновать юбилей Бунина в 2020 годуОрловская область планирует отпраздновать юбилей Бунина в 2020 годуФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

11 ноября на аппаратном совещании в Правительстве Орловской области обсудили предстоящее 150-летие писателя Ивана Бунина. Хотя центром празднования юбилея город Елец (Липецкая область), но и в нашем регионе великого орловца не забыли.

В план всероссийских мероприятий, посвященных Бунину, вошли 5 орловских. Среди них показ спектакля, литературный праздник, конкурсы и конференции.

Юбилейный год писателя в Орловской области будет открыт в музее Тургенева в январе выставкой художественных работ, по мотивам творчества Бунина. Затем особое внимание известному автору уделят на ХХII областном празднике «Орловская книга-2020» (22 мая).

В 2020 году на театральной сцене оживят произведения Бунина. В академическом театре Тургенева покажут спектакль «Темные аллеи» по пьесе Льва Проталина, а в «Свободном пространстве» прочтут «Окаянные дни».

- Кроме того, будут проводиться областные литературные конкурсы, тематические экскурсии, литературно-музыкальные встречи и многое другое, - говорит Наталья Георгиева, начальник областного Управления культуры и архивного дела.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Орловском районе завершили строительство детского сада
Орловчанка через суд вернула себе право на бесплатные поездки в центр гемодиализа
В Орле появился кабинет примирения для молодых супругов
В Ливнах с продажи сняли поросят без документов
Автолюбителям запретят парковаться в центре Орла из-за выставки оружия
Орловца, который подшофе обокрал сотрудницу Психдиспансера, отправили под суд
В Орле уголовное дело сподвигло работодателя вернуть сотрудникам долги по зарплате
В Орел приехала делегация «Росатома»
В Орловской области «БМВ» протаранил пешехода
Орловские каратисты вошли в число лучших на Чемпионате России в Казани
В Советском районе Орла произошла утечка газа
Орловцы, пострадавшие от несчастных случаев на производстве, получили автомобили
В Орле пешеход, лежащий на проезжей части, попал под машину
Любовь к своим авто заставила орловских должников заплатить свыше 11,5 млн рублей
В Орле на «Автосельмаше» появился новый остановочный павильон
Наркоторговцы, делавшие в Орле тайники, отправились под суд
Первым зампредом Правительства Орловской области стала Валентина Нордстрем
В Орле активисты обратили внимание чиновников на опасный подход к остановке
Орловцев попросили сообщать, где торгуют смертью
В Орле на две недели ограничат движение по улице 7 ноября
В Орловской области автомобиль с людьми едва не упал с обрыва
В Орле уничтожили 800 килограмм подозрительных яблок
Житель Орла стал жертвой ночного грабежа
В Орловской области в пожаре пострадала 60-летняя женщина