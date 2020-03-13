Мост через Оку в парке Ботаника Орла отремонтируют

13 Март 2020 2020-03-13T11:28:44+03:00

По планам, пешеходную переправу приведут в порядок в 2020 году

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Пешеходный мост через реку Оку в парке Ботаника Орла отремонтируют. По планам, переправу должны привести в порядок уже в этом году.

Новостью о грядущем ремонте поделился вице-спикер облсовета Михаил Вдовин.

- Сегодня получил окончательное подтверждение информации в администрации Орла о том, что в текущем году будет отремонтирован пешеходный мост через реку Ока в парке Ботаника. По информации начальника УКХ города, на эти цели запланированы финансовые средства в объёме 2,3 млн рублей. Осталось за малым – начать работы, - написал зампред облсовета на своей странице в соцсети.

Вдовин отметил, что вместе с местными жителями будет вести общественный контроль за выполнением работы.

Напомним, ранее "Комсомолка" рассказывала читателям, что в текущем году ремонт ждет и другие пешеходные мосты областной столицы.

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ИСТОЧНИК KP.RU