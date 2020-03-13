2020-03-13T09:21:13+03:00
Общество

Пропавшая в Орле школьница нашлась живой и невредимой

Она сама вернулась домой
Ольга СУПОНЕВА
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В Орле история с поиском пропавшей накануне, 12 марта, школьницы завершилась благополучно. Девочка-подросток сама вернулась домой.

Тревогу родители юной орловчанки забили после того, как та не вернулась домой и не выходила на связь с родными. В школе в тот день девочка также не появилась. К поиску подключились полицейские, волонтеры. Они прочесывали жилой массив, дворы, другие места, где могла предположительно находиться пропавшая. Пока та не пришла домой.

Полицейские сейчас устанавливают все обстоятельства этого инцидента.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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