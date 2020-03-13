Пропавшая в Орле школьница нашлась живой и невредимой

13 Март 2020 2020-03-13T09:21:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орле история с поиском пропавшей накануне, 12 марта, школьницы завершилась благополучно. Девочка-подросток сама вернулась домой.

Тревогу родители юной орловчанки забили после того, как та не вернулась домой и не выходила на связь с родными. В школе в тот день девочка также не появилась. К поиску подключились полицейские, волонтеры. Они прочесывали жилой массив, дворы, другие места, где могла предположительно находиться пропавшая. Пока та не пришла домой.

Полицейские сейчас устанавливают все обстоятельства этого инцидента.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU