В Орле волонтеры и полицейские разыскивают пропавшую школьницу

12 Март 2020 2020-03-12T22:38:13+03:00

Девочка ушла утром на учебу, с тех пор о ее местонахождении ничего не известно

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В Орле полицейские и волонтеры разыскивают пропавшую школьницу. Зайцева Софья 2005 года рождения ушла утром на учебу, однако на уроках не появилась. О ее местонахождении до сих пор ничего не известно.

В полицию обратились родители несовершеннолетней. Правоохранители организовали розыск подростка.

- Сейчас сотрудники полиции проверяют места возможного пребывания ребенка, прочесывают дворы, жилые массивы, другие территории, где может находиться девочка.Также опрашивают ее друзей и знакомых, - сообщили корреспонденту "КП-Орел" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Приметы девочки: на вид 14-15 лет, рост 160 см, светло-русые волосы, голубые глаза. Одета была в синюю куртку, черную шапку, обута в черные полуботинки. С собой черно-красный рюкзак.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о возможном месте пребывания ребенка или видел девочку, просьба сообщать в полицию по телефону 02 или 102 с мобильного, 8 (4862) 22-23-01 - дежурная часть поисково-спасательного отряда "Поиск пропавших детей Орел".

ИСТОЧНИК KP.RU