12 Март 2020 2020-03-12T16:46:02+03:00

В Воронежской области выберут лучший школьный музей, посвященный Великой Отечественной войне

Заявки на участие в общероссийском конкурсе могут направить как городские, так и сельские образовательные учреждения, где есть экспозиция, посвященная подвигу народа в 1941-1945 годах