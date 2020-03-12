Орловцам вновь предлагают выбрать территории для благоустройства

12 Март 2020 2020-03-12T16:01:13+03:00

Изменить размер текста: A A

16 марта в Орле вновь стартует интернет-опрос по выбору территорий для благоустройства в 2021 году. На этот раз жителям областной столицы предстоит выбирать из 50 объектов, причем отдать свой голос можно лишь за один.

Восемь (по две из каждого района города) общественных территорий, которые наберут больше всего откликов, примут участие в рейтинговом голосовании 22 апреля.

- С учетом ситуации прошлого года, общественная комиссия будет отслеживать факты «накрутки» голосов. Решение по каждому эпизоду подобной неэтичной и противоправной практики будет приниматься отдельно, - рассказали «КП» в пресс-службе Администрации Орла.

Онлайн этап голосования 30 марта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Итоги голосования по благоустройству города в 2020 году

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU