2020-03-12T16:01:13+03:00
Общество

Орловцам вновь предлагают выбрать территории для благоустройства

В интернет-голосование примут участие 50 объектов
Наталья Меркулова
Поделиться:
Орловцам вновь предлагают выбрать территории для благоустройства. Фото: пресс-служба Администрации ОрлаОрловцам вновь предлагают выбрать территории для благоустройства. Фото: пресс-служба Администрации Орла
Изменить размер текста:

16 марта в Орле вновь стартует интернет-опрос по выбору территорий для благоустройства в 2021 году. На этот раз жителям областной столицы предстоит выбирать из 50 объектов, причем отдать свой голос можно лишь за один.

Восемь (по две из каждого района города) общественных территорий, которые наберут больше всего откликов, примут участие в рейтинговом голосовании 22 апреля.

- С учетом ситуации прошлого года, общественная комиссия будет отслеживать факты «накрутки» голосов. Решение по каждому эпизоду подобной неэтичной и противоправной практики будет приниматься отдельно, - рассказали «КП» в пресс-службе Администрации Орла.

Онлайн этап голосования 30 марта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Итоги голосования по благоустройству города в 2020 году

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Городская среда в Орле»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Орловцам вновь предлагают выбрать территории для благоустройства
Владимир Нетёсов: «Уверен, воронежцы воспользуются своим правом и примут активное участие во Всенародном голосовании»
Орловский облсовет поддержал поправки в Конституцию
Орловцев приглашают на гала-концерт фестиваля «Мы вместе»
На улице 5 Августа в Орле ограничат движение до конца лета
Под Орлом молодой лихач на "ВАЗе" протаранил забор и столб
Под Орлом автомобиль «Рено» сбил пенсионера на велосипеде
Общественники призвали администрацию Орла привести в порядок затапливаемый переход
Орловскую молодежь приглашают рассказать о своих StartUp-проектах
В Орловской области открыли горячую линию по вопросам коронавируса
Под Орлом автомобильный вор бросил свою добычу и сам пришел в полицию
В Орле экс-глава Заводского района отправится в тюрьму за мошенничество
В Орловской области оштрафовали МУП, задолжавший сотрудникам 360 тысяч рублей
Орловский губернатор проинспектировал строительство ФАПов
Орловский облсовет соберется внепланово, чтобы рассмотреть поправки в Конституцию
В Ливенском районе сгорела фура
В Орле суд на год отправил за решетку любителя пьяной езды
Во Мценске выбрали самую умелую женщину-водителя
«Открытие» в Орле вошел в Топ- 5 банков региона
Орловские осужденные обыграли студентов в КВН
На Орловскую область надвигается непогода
В Орле началась проверка из-за необеспечения ребенка-инвалида лекарствами
Движение на Васильевской улице в Орле ограничат до 31 августа
Под Орлом кроссовер "Рено" не поделил дорогу с автобусом