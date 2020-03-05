До конца марта на Металлургов в Орле перекрыли движение
В Орле на улице Металлургов со вчерашнего дня, 4 марта, и до 27 числа перекрыто движение. Под закрытие попало место пересечение указанной улицы с Раздольной.
Временные неудобства автолюбителям придется потерпеть с ведущимися здесь строительными работами. Рабочие "Водоканала" укладывают участок канализационного коллектора и в целях безопасности решено было движение запретить.
Напомним, также в городе оказалась закрыта улица Высоковольтная: здесь строят водовод. Ограничения продлятся до 10 апреля.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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