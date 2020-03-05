2020-03-05T11:02:35+03:00
Общество

До конца марта на Металлургов в Орле перекрыли движение

"Водоканал" строит участок канализационного коллектора
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Архив "КП"
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В Орле на улице Металлургов со вчерашнего дня, 4 марта, и до 27 числа перекрыто движение. Под закрытие попало место пересечение указанной улицы с Раздольной.

Временные неудобства автолюбителям придется потерпеть с ведущимися здесь строительными работами. Рабочие "Водоканала" укладывают участок канализационного коллектора и в целях безопасности решено было движение запретить.

Напомним, также в городе оказалась закрыта улица Высоковольтная: здесь строят водовод. Ограничения продлятся до 10 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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