Улицу Высоковольтную в Орле перекрыли

2 Март 2020 2020-03-02T14:44:09+03:00

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В Орле с сегодняшнего дня перекрыли улицу Высоковольтную. Со 2 марта по 10 апреля автомобилистам придется объезжать участок, на котором будет идти монтаж водовода.

Перекрытым оказался участок от дома №8 до развязки с трассой М2 "Крым". Как рассказали в пресс-службе Администрации Орла, за отведенный под перекрытие движения промежуток времени работники "Орелводоканала" проложат 710 метров труб. В целом же работы по строительству водовода завершатся к концу 2020 года.

Автомобилистам же заранее стоит продумывать свой маршрут. Жителям Орловского района предложили объезжать перекрытую улицу так:

- движение по ул. Городская д. Гать до федеральной автодороги М 2 «Крым» - поворот налево по ул. Школьная, ул. Советская в пгт. Знаменка с выездом на Кромское шоссе.

- движение по ул. Городская д. Гать до федеральной автодороги М 2 «Крым» - поворот направо до пересечения с улицей Поселковая в микрорайоне Лужки - ул. Городская г.Орел – ул. Комсомольская.

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ИСТОЧНИК KP.RU