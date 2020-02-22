2020-02-22T10:15:03+03:00
Общество

Орловцев ждет фейерверк на День защитника Отечества

Для детей и взрослых на праздник подготовили конкурсно-игровые программы
Наталья Меркулова
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Орловцев ждет фейерверк на День защитника ОтечестваОрловцев ждет фейерверк на День защитника ОтечестваФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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23 февраля над Орлом прогремит праздничный салют. Залпы традиционно будут запускать от слияния Оки и Орлика. Первый фейерверк озарит ночное небо в 20:00.

Днем горожанам тоже будет чем занять и где повеселиться всей семьей. В 12.00 у подвесного моста Детского парка малышей и их родителей ждет конкурсно-игровая программа и познавательная викторина.

В это же время в КДЦ «Металлург» стартует концерт «Мой всемогущий папа!».

С полной афишей праздничных мероприятий можно познакомиться здесь.

Вниманию автомобилистов! В этот день с 6.00 до 14.00 из-за праздничного митинга запретят стоянку в Железнодорожном районе в переулке Трамвайный, 1.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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