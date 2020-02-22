22 Февр. 2020 2020-02-22T10:15:03+03:00

Орловцев ждет фейерверк на День защитника Отечества Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Для детей и взрослых на праздник подготовили конкурсно-игровые программы

Изменить размер текста: A A

23 февраля над Орлом прогремит праздничный салют. Залпы традиционно будут запускать от слияния Оки и Орлика. Первый фейерверк озарит ночное небо в 20:00.

Днем горожанам тоже будет чем занять и где повеселиться всей семьей. В 12.00 у подвесного моста Детского парка малышей и их родителей ждет конкурсно-игровая программа и познавательная викторина.

В это же время в КДЦ «Металлург» стартует концерт «Мой всемогущий папа!».

С полной афишей праздничных мероприятий можно познакомиться здесь.

Вниманию автомобилистов! В этот день с 6.00 до 14.00 из-за праздничного митинга запретят стоянку в Железнодорожном районе в переулке Трамвайный, 1.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU